Arboria, roguelite, annonce une date de sortie

Publié le Jeudi 19 août 2021 à 09:30:00 par Julia Bourdin

Massacrer des trucs au nom de la Nature

L’éditeur All in ! Games et le développeur Dreamplant Studio ont annoncé que leur roguelite en 3D,, sortirait sur Steam le 9 septembre, quittant ainsi son accès anticipé.Dans, vous incarnez un guerrier Yotunz qui doit descendre dans les donjons changeants de Durnar pour collecter de la Veri et soigner l’Arbre Père. Vous devrez affronter des monstres effrayants en utilisant des armes symbiotiques et des mutations, mais aussi faire plaisir aux Godz en participant à des défis, le tout dans le but de restaurer le pouvoir de votre tribu.Bref, même si je ne suis pas la plus grande fan de roguelites, ce jeu a l’air plutôt sympa et on va bientôt pouvoir savoir ce qu’il en retourne !