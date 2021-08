Du nouveau concernant Pokémon Perle Scintillante, Diamant Etincelant et Légendes Pokémon : Arceus

Publié le Jeudi 19 août 2021 à 10:00:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Sinnoh à l'honneur





Danset, l'intrigue et les mécaniques de jeu sont identiques aux opus sortis en 2006, abordons maintenant les nouveaux détails qui viennent d'être dévoilés :Le "Super Concours Pokémon", iconique dans la région de Sinnoh, s'appelle ici "Super Show Concours". Vous pouvez, dans la Salle Union, communiquer avec des dresseurs du monde entier. La "Déco Capsule" vous permettra, comme dans l'anime, de personnaliser votre style avec un effet lors de l'apparition de vos pokémons.etsortiront le 19 novembre 2021.vous fait découvrir l'aventure dans la région de Sinnoh à une époque lointaine où cette contrée portait encore le nom de Hisui.Vous êtes membre du Groupe Galaxie, et vous vous rendez à Rusti-Cité, votre quartier général. Vous devrez remplir des missions ou des requêtes afin de voyager à travers les nombreuses zones de la région.Chaque fois que vous quitterez Rusti-Cité pour partir en excursion, vous vous arrêterez d'abord dans l'un des bivouacs servant d'avant-poste.Leur utilité ? Vous y reposer, restaurer la santé de vos Pokémon et utiliser l'établi pour confectionner des objets. Si vous venez à subir trop de dégâts, qu'elle qu'en soit la nature, vous ne pouvez pas poursuivre son exploration.Complétez votre pokédex afin de gravir les rangs du Groupe Galaxie, et rencontrez les habitants d'un autre temps.sortira le 28 janvier 2022.