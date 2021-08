Excavator Simulator sort en octobre

Publié le Jeudi 19 août 2021 à 10:20:00 par Julia Bourdin

Le retour des jeux de simulation foir... étranges

Uni Games Studio et l’éditeur Sun Dust ont annoncé que leur jeu,, sortira le 28 octobre sur consoles et PC via Steam.Dans ce jeu, vous allez pouvoir manipuler une tractopelle. Qui n’en a jamais rêvé ? Même moi, j’adorais imiter le bruit d’une tractopelle quand je m’ennuyais en cours de sciences de l’ingénieur.Bref, vous allez devoir et pouvoir creuser des trous, profonds ou larges, et les remplir de matériaux, déplacer des objets lourds et utiliser votre marteau à percussion hydraulique pour détruire le béton et l’asphalte. Le tout parfois sur des terrains très accidentés. Heureusement, vous pourrez changer de modèle de tractopelle en fonction de la situation : lourd, normal, léger ou super-léger !Ah, je suis sûre que vous avez hâte de prendre place dans ce superbe engin !