(TEST) CreatorCrate (PC)

Publié le Jeudi 23 septembre 2021 à 13:00:00 par Luc Vidal

Un bras avec une pince et du chaos.

Le bricolage, je n’aime pas ça. La mécanique, je n’aime pas ça. En fait je n’ai pas les domaines qui me demandent de visser des trucs ou taper sur des clous. Du coup j’ai horreur des « DIY » parce que les gens de ces vidéos font ça toute leur vie, et on s’attend à avoir le même résultat qu’eux. Du coup le concept deest un peu un rêve impossible pour moi. Après, il avale des humains pour les transformer en objets, donc ça fait un peu peur quand même.Dans, on peut techniquement créer n’importe quoi mais il y a de sérieuses limites qu’il faut savoir gérer. Ce jeu en a fait voir de toutes les couleurs à Côme. Il a titillé son rêve d’enfance d’inventeur de génie, il l’a fait rire, mais il lui a aussi fait voir parmi les pires horreurs qu’il ait pu voir dans un jeu vidéo.Bien sûr, pas de spoil ici, si vous voulez en savoir plus sur cette expérience si particulière, le test est juste là.