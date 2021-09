Source of Madness est disponible en accès anticipé

Publié le Jeudi 23 septembre 2021 à 12:00:00 par Luc Vidal

vient de se rendre disponible en accès anticipé sur Steam.Il s’agit d’un roguelite en 2D en vue de côté dans un univers lovecraftien. On doit explorer des ruines, éclaircir des mystères, et affronter tout un tas de créatures cauchemardesques. Ces créatures sont générées procéduralement à chaque run, ce qui assure que l’horreur sera toujours différente et surprenante. Cet accès anticipé comporte le premier acte du jeu ainsi que deux classes jouables : Pyromancien et Généraliste. Une troisième classe : le Géomancien, devrait arriver le 27 septembre, en même temps que de nouvelles variations de monstres.