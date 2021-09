Lumencraft attise votre claustrophobie

Publié le Jeudi 23 septembre 2021 à 10:45:00 par Côme Richetta

Et une petite dose d'arachnophobie

En l’an 2221, le seul espoir de l’humanité est d’envoyer leurs meilleurs éclaireurs miniers sous terre pour tenter de trouver la fameuse source d’énergie qui les sauvera tous, les cristaux Lumen. Pas de bol, dans, vous n’êtes pas seul sous terre.Comme le trailer l’explique si bien, « Drill, Collect, Build, Fight » semble être une boucle de gameplay des plus simples, sans pour autant que le jeu en ait l’air. Tout seul perdu sous terre, vous allez devoir vous débrouiller pour survivre, construisant votre base et vous battant contre les charmants insectes que vous allez rencontrer.Vous savez ce qu’on dit de toute façon sur les trous dans le sol : « Les nains ont creusé trop profondément et avec trop d’avidité. Vous savez ce qu’ils ont réveillé. » Ah non je me suis trompé de licence. Faites attention quand même !Aucune date de sortie n’a été annoncée pour l’instant, mais n’oubliez pas d’ajouterà votre liste de souhaits sur Steam. Une démo sera disponible au prochain Steam Festival, qui débute le