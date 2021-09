Une interview de l'actrice principale de House of Ashes

Publié le Jeudi 23 septembre 2021 à 10:00:00 par Côme Richetta

Un coup d'oeil sur le tournage du jeu

La série de jeux cinématographiques d’horreurnous présente une interview d'Ashely Tisdale, l’actrice principale de leur dernier volet,Elle raconte son expérience en tant qu’actrice dans le monde du jeu vidéo et nous en apprend un peu plus sur son personnage et sur l’envers du décor durant le tournage d’un jeu d’une telle envergure.