(TEST) Bum Simulator (PC)

Publié le Mercredi 22 septembre 2021 à 12:30:00 par Luc Vidal

Dans la peau d'un SDF sans cervelle

Faire un jeu comique sur les SDF, ça peut être un peu compliqué. Maisest tellement déjanté et débile que ça fonctionne plutôt bien. Il fait partie de ces « simulateurs » qui sont assez loin de la simulation.Alors Théo s’est dévoué pour nous tester ce jeu. Depuis, il trouve la vie un peu fade. Parce que dans la vraie vie, on ne peut pas pisser sur des gens ou leur faire faire des doigts d’honneur à tout bout de champ. Enfin si, on peut techniquement, mais il ne faut pas le faire. Mais surtout, il s’est rendu compte que les pigeons, ça faisait de très mauvais shurikens dans la vraie vie. Comme quoi ces sales bêtes ne servent vraiment à rien.Alors rassemblez votre meilleur carton, à l’aide de votre caddie qui parle (on en a tous un n’est-ce pas ?) et préparez-vous pour le test de