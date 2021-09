Ubisoft et Hamilton nous révèlent la montre Far Cry 6

Publié le Mercredi 22 septembre 2021 à 11:15:00 par Côme Richetta

A quand les Crocs Lapins Crétins ?

Ubisoft nous en apprend un peu plus sur leur collaboration avec Hamilton pour la sortie du jeu. Voulant étoffer et rendre l’univers de leur jeu plus vrai que nature, la firme française a contacté le constructeur de montres Hamilton pour leur faire un modèle spécial, et voici le résultat.Voici donc la montre Khaki Field Titanium Automatic, qui est intimement liée à l’histoire du jeu. Il sera bien évidemment possible de l’avoir et de la porter dans, mais également de l’acheter pour l’avoir autour de votre poignet. Il y aura précisément 1983 montres qui seront disponibles à la sortie le, clin d’œil à un évènement du jeu.