World War Z: Aftermath est là !

Publié le Mercredi 22 septembre 2021 à 10:00:00 par Côme Richetta

Ou comment tartiner son écran avec des zombies

La nouvelle édition du jeu de tir sur zombies en coopération inspiré du film de Paramount Pictures voit le jour.est là, et nous promet d’être le plus gros shooter de zombie jamais vu.L’édition Aftermath est, et est en réduction pour les joueurs possédants déjà le jeu de base. Une édition Deluxe existe pour ceux qui veulent des cosmétiques en plus.En attendant,propose ses nouvelles cartes, modes de jeux, armes et compétences, tout ça sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.