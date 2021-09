Breakwaters nous dévoile un nouveau trailer

Publié le Mardi 21 septembre 2021 à 12:20:00 par Luc Vidal

C'est pas Vaiana

, c'est un jeu de survie dans lequel vous allez vous retrouver au milieu d'un archipel. Vous allez devoir survivre dans les îles, qui cachent un aspect surnaturel et magique, parfois dangereux. On peut noter la direction artistique du jeu, qui a l’air plus que correcte. En tout cas, dans les trailers, c'est assez beau.Un nouveau trailer vient de sortir. Il présente de nombreuses choses que nous allons pouvoir faire avec l’eau dans le jeu. L’eau joue évidemment un rôle très important dans. Dans le trailer, on la voit être très vivante, mais aussi contrôlable. On ne va pas se mentir, mais séparer la mer en deux et marcher pieds nus sur le sol marin, c’est quand même assez classe.