La Demo de Riftbound est disponible

Publié le Mardi 21 septembre 2021 à 12:10:00 par Luc Vidal

Un petit tower defense, ça faisait longtemps

La Demo deest désormais disponible, la sortie du jeu final est prévue, elle, pour début 2022., c’est un jeu de survie dans lequel vous allez placer des esprits élémentaires sur une grille pour vous défendre contre des hordes de morts-vivants qui arrivent sur chaque ligne horizontale. C’est donc une sorte de tower-defense de survie, dans le même genre que Plants vs Zombies. En tant que mage, vous aurez également accès à différents sorts pour vous aider. Les tower-defenses ne sont plus trop à la mode, mais les fans du genre sont toujours là.est donc un jeu qui peut les intéresser et ramener notamment la nostalgie des jeux Flash.