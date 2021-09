Techland vous propose une troisième histoire audio

Publié le Mardi 21 septembre 2021 à 11:00:00 par Théo Valet

Jamais 2 sans 3

Ils en ont déjà sorti deux, ils reviennent aujourd'hui avec une autre histoire audio toute fraîche. Nommée "Dedrick", cette histoire raconte le récit d'un père qui a perdu sa fille dans le monde post-apocalyptique de Dying Light 2. Lorsqu'il la retrouve enfin, il fait un choix qui changera plus d'une vie.Cette troisième histoire s'inscrit dans la continuité des trois premières, c'est super à écouter et ça nous en apprend plus sur le monde deavant sa sortie. Apparemment, nous aurons encore des histoires audio chaque semaine, mais pas seulement.est prévu pour le 4 février 2022, il sortira sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.