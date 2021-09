Publié le Mardi 21 septembre 2021 à 10:00:00 par Luc Vidal

Le Confiné

Cette semaine comme toutes les semaines, nous vous dévoilons le top des ventes de jeux vidéo en France, envoyé par le SELL. Il s’agit de la 36ème semaine de 2021. Et comme chaque semaine, on l’illustre avec un fromage. Aujourd’hui, on vous parle d’un fromage assez particulier, car il est très récent : le. Oui oui, ce n’est pas une blague. Il s’agit bien d’un fromage créé pendant le confinement. Un couple de producteurs de Munster, dans les Vosges, a oublié de laver une partie de ses fromages pendant environ un mois. Résultat, le fromage, au lieu de devenir du Munster, a fermenté tout seul, sans aucune intervention humaine. Et voilà, leest né ! Il a une croûte fleurie et est un peu plus sec que le Munster.Pour cette semaine, c’est assez simple :etdéchirent tout et sortent presque entièrement Nintendo du Top 5 des ventes en France. Ils dominent, bien entendu, les classements des consoles sur lesquelles ils sont disponibles.Voici lepour la semaine du 6 au 12 septembre 2021 :NBA 2K22 (PS5)Tales of Arise (PS5) WarioWare : Get it Together ! (Nintendo Switch)NBA 2K22 (PS4)Tales of Arise (PS4)NBA 2K22Tales of AriseTales of AriseNBA 2K22Life Is Strange : True ColorsNBA 2K22Tales of AriseNBA 2K22 – Edition 75e anniversaireNBA 2K22NBA 2K22 – Edition 75e anniversaireBus Simulator 2021 – Edition Day OneAnimal Crossing : New Leaf – Welcome Amiibo – SelectsMiitopiaLuigi’s Mansion 2 – SelectsTales of Arise – Edition CollectorMicrosoft Flight SimulatorLife Is Strange : True Colors