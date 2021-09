(TEST) The Forgotten City (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One)

Publié le Lundi 20 septembre 2021 à 12:30:00 par Théo Valet

Loin d'être oubliable

Pour son nouveau test, Luc est parti en direction d'une ancienne cité romaine. L'occasion pour lui de ressortir son casque à plume, son armure qui brille, sa jupe (qu'il aime bien appeler tunique), ainsi que ses magnifiques sandales.Il se préparait à botter des culs à la romaine mais, malheureusement, dans The Forgotten City, tuer une seule personne (même un gosse) transforme tous les habitants en statue en or. Alors ok, c'est jolie les statues en or, mais ça rend la ville assez vide après. Luc a quand même essayé, un petit coup de lance dans la vieille qui passait, mais la malédiction est réelle et il a dû recommencer toute la journée. Devant cette punition, il a bien dû se faire à l'idée qu'il ne pourrait pas être violent. Il a donc rangé sa lance et sorti sa loupe pour enquêter sur les potentielles futurs meurtriers de la cité. Il vous livre son test (toujours habillé en romain) juste en dessous.