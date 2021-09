- Pokémon Go fête ses cinq ans

Publié le Lundi 20 septembre 2021 à 12:00:00 par Luc Vidal

Quoi ? Déjà ?

Ça y est, le moment que je redoutais tant est arrivé :a cinq ans. C’est passé si vite.Cinq ans se sont écoulés depuis que nous avons tous vagabondé autour de chez nous, le téléphone brandi (ne mentez pas, on l’a TOUS fait). Certains ont voyagé dans des pays lointains juste pour voir si le jeu était différent là-bas. Les médias essayaient de nous faire croire que le jeu était un danger public.a aujourd’hui cinq ans et contrairement à ce que beaucoup pensent, le jeu est loin d’être mort. Il n’est juste plus surmédiatisé comme à ses débuts, il n’est plus « à la mode ». Mais il reste encore beaucoup de joueurs qui continuent d’arpenter la planète Pokémon et pour ces loyaux marcheurs, Niantic a fait une vidéo spéciale pour cet anniversaire qui regroupe un ensemble de vidéos de la communauté.