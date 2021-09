Bubble Bobble 4 Friends : The Baron's Workshop arrive le 30 septembre sur Steam

Publié le Lundi 20 septembre 2021 à 11:45:00 par Luc Vidal

A vos bubulles

sera disponible sur Steam le 30 septembre avec une promotion de lancement de 15%.Dans ce jeu de plateformes, vous créez des bulles qui ont plusieurs applications et qui sont donc votre outil principal. Elles permettent notamment de vaincre vos ennemis ou de vous faire gagner de la hauteur. Cette version PC possèdera toutes les fonctionnalités des versions PS4 et Switch, mais aura également un créateur de niveau, qui sera exclusif à cette version. Vous pourrez donc créer vos propres niveaux et les partager sur le Steam Workshop.