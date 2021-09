Le film d'animation Belle se dévoile en bande-annonce

Publié le Lundi 20 septembre 2021 à 10:30:00 par Théo Valet

Et en effet, c'est beau

est le nouveau film d'animation de Mamoru Hosada. Ce dernier est assez célèbre pour avoir fait La Traversée du temps, Summer Wars ou encore Les Enfants loups qui ont tous les trois reçus un Japan Academy Prize et un Prix Mainichi du meilleur film d'animation.est une histoire inspirée par sa fille où on suit Suzu, une adolescente complexée qui vit dans une petite ville de montagne avec son père. Mais, dans le monde virutelle de U, cette dernière est suivi par 5 milliards de followers et est une icône musicale. Elle vit donc une double vie assez compliquée. Un beau jour, elle va rencontrer la Bête, une créature fascinante et effrayante qui va, au fur et à mesure, lui apprendre qui elle est.Si vous voulez mon avis, monsieur Hosada s'est aussi un poil inspiré de La belle et la bête pour les bases de son histoire. Dans tous les cas, une bande-annonce est sortie et il faut reconnaître que ça fait envie. L'animation à l'air très belle et l'histoire à le mérite d'être intrigante.