Wildcat Gun Machine se dévoile en vidéo

Publié le Lundi 20 septembre 2021 à 10:15:00 par Luc Vidal

Il y a un vrai chat dans le trailer

est annoncé et devrait sortir à la fin de cette année sur PC , PS4, Xbox One et Switch.Dans ce jeu, vous allez traverser des donjons remplis d’ennemis que vous allez devoir dégommer avec votre arsenal de fusils, pistolets, et autres. Contrairement à ce qui peut se faire en général sur ce genre de jeux aujourd’hui, les donjons ne sont pas générés procéduralement. Ils sont conçus à l’avance, et cela pour garantir une forte difficulté tout au long du jeu (vous êtes prévenus). Le but est de pousser le joueur à trouver des solutions créatives pour s’en sortir.Un jeu déjanté et difficile, alors préparez vos manettes. La Demo desera disponible le 1er octobre.