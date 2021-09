THQ Nordic fête ses 10 ans en beauté

Publié le Lundi 20 septembre 2021 à 09:45:00 par Côme Richetta

Beaucoup d'annonces d'un coup



MX vs ATV Legends





Vous croyez que c'était fini? Mais pas du tout ! Car en plus de ces nouveaux jeux annoncés, THQ Nordic nous a donner un aperçu de 2 autres trailers qui ont été diffusés pour des jeux qui étaient déjà annoncés. Aller on y retourne.





ELEX II



Expeditions: Rome Vous croyez que c'était fini? Mais pas du tout ! Car en plus de ces nouveaux jeux annoncés,nous a donner un aperçu de 2 autres trailers qui ont été diffusés pour des jeux qui étaient déjà annoncés. Aller on y retourne.

Le 17 septembre 2021 marquait l’anniversaire de l’éditeur, à qui l’on doit entre autre Darksiders, Vermintide et autre Biomutant. Alors joyeux anniversaire !Et pour ses 10 ans, ils ont décidé de faire les choses en grand. Covid oblige, aucune grande réception ne pourra être organisée, donc pas de petits fours, de grand bal nocturne et de fontaines de chocolat. En revanche, pour célébrer leur première décennie d’activité,a fait un livestream qui vend du rêve.Pourquoi annoncer un jeu, quand on peut en annoncer 6 d’un coup ? Exactement. Il n’y a aucune raison de ne pas en annoncer 6 d’un coup. Avec des petits bonus aussi, mais chut, c'est une surprise.Ainsi, nous nous retrouvons avec un agenda bien chargé, qui va d’organiser un groupe mercenaires en Afrique à Bob l’Eponge. Tout ce qu’on aime.Si vous voulez voir l'intégralité du livestream ainsi que les commentaires de leur hôte Geoff Keighly, vous pouvez cliquer ici . Sinon, vous profitez avec nous des trailers des 6 nouveaux jeux annoncés, juste en dessous.