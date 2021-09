- A quoi jouez-vous ce weekend ?

Publié le Samedi 18 septembre 2021 à 10:00:00 par Luc Vidal

Les nouveautés arrivent, patience

Ce n’est pas trop la joie en ce moment, on n’a pas trop de nouveaux de jeux à se mettre sous la dent. Alors bien sûr, on a toujours nos petits jeux préférés qui sont toujours là pour nous dans les moments difficiles. Mais la nouveauté c’est bien aussi.Ne vous inquiétez pas. Déjà, on a toujours les promos Steam et GOG qui nous font découvrir des jeux qu’on a ratés. Mais aussi, si vous avez suivi les actus, vous savez que beaucoup de choses arrivent en cette fin d'année et début 2022. Encore un peu de patience, on n’en a plus pour très longtemps. Personnellement j’ai jeté mon dévolu sur, le MMORPG d’Amazon Game Studios qui sort le 28 septembre. Ça faisait très longtemps que je n’avais pas joué à un MMO.Théo pense continuer de jouer à la bêta de, qui est encore ouverte ce week-end. Sinon il est suren ce moment. Côme, lui, joue àAlors que la rentrée est définitivement terminée, la vie reprend son rythme normal et la pluie recommence à tomber (elle tombe beaucoup d’ailleurs). Et vous, à quoi jouez-vous ce weekend ?