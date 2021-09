(TEST) La Pat'Patrouille : A la rescousse d'Adventure City (PS4, Xbox One, PC, Switch)

Publié le Vendredi 17 septembre 2021 à 13:30:00 par Luc Vidal

Un jeu qui ne manque pas de chiot, mais de chien

J’ai 20 ans, je suis donc trop vieux pour regarder des dessins animés pour enfants (quoique…) mais je suis assez jeune pour me souvenir de mes dessins animés préférés quand j’étais enfant. Et donc, nostalgie oblige, je me dois de dire que les dessins animés d’aujourd’hui sont moins bons que ceux que j’ai connu.Ce n’est pas un avis subjectif, surtout pas. C’est un fait objectif issu d’une étude scientifique provenant de mon cerveau, rien à voir. Ayant des enfants dans ma famille, j’ai essayé de m’intéresser à leurs dessins animés, et ils regardent BEAUCOUP la Pat'Patrouille. A leur âge, je regardais des guignols sauver le monde avec des cartes, ou invoquer des dragons ancestraux avec des toupies. Aujourd’hui ils regardent des chiots pompiers.Bref, je n’allais certainement pas jouer à. C’est Vincent, ou plutôt sa fille qui l’a testé, et le test est juste là.