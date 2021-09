- La neuvième saison de Conqueror's Blade arrive le 28 septembre

Publié le Vendredi 17 septembre 2021 à 12:10:00 par Luc Vidal

Une nouvelle excuse pour de la baston

La prochaine et neuvième saison de, intitulée, sera disponible le 28 septembre.Pour ceux qui ne connaissent pas,est un MMO de tactique médiévale. Vous incarnez un seigneur de guerre et prenez le commandement d’une armée que vous allez mener au travers d’un monde ouvert et bâtir un empire. Le jeu propose d’énormes batailles de siège et une très grande variété d’unités disponibles pour avoir une armée personnalisée. Pour la première fois, il sera possible de précommander les nouvelles unités de cette saison 9 dans la boutique en jeu ou sur le MY.GAMES Market avant le lancement de la saison pour pouvoir être prêt dès le premier jour.