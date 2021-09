- Le jeu d'aventure Eastward est disponible

Publié le Vendredi 17 septembre 2021 à 12:00:00 par Théo Valet

Tout plaquer pour partir en locomotive

Sur Terre, c'est la merde. La société commence à s'effondrer, la population humaine est au plus bas et une présence toxique mortelle s'est répandue sur le territoire, détruisant tout sur son passage. Vous incarnez John et Sam, qui partent à l'aventure à travers le monde. Ils vont traverser le monde en locomotive et voir pleins de magnifiques paysages.Dans ce jeu d'aventure, vous allez affronter des ennemis, résoudre des énigmes et explorer des donjons. Tout est en pixel art et la bande son a été faite par Joel Corelitz, qui a notamment travaillé sur Death Stranding ou Halo Infinite.Eastward est disponible sur PC et sur Switch dès à présent.