- Mira's Brush est disponible sur Steam

Publié le Vendredi 17 septembre 2021 à 11:40:00 par Théo Valet

Tout en couleurs

Mira's Brush est un jeu de plateforme et de puzzles où vous incarnez Mira, une jeune fille peintre qui utilise un pinceau magique pour récupérer la couleur de ces ennemis et l'utiliser pour sauter et se frayer un chemin dans le monde qui l'entoure.Les 60 niveaux du jeu comportent des énigmes, des puzzles et autres idées en lien avec la peinture et son utilisation. Tout ça dans un style old-school qui rappel les années 80.Une démo est disponible sur Steam si vous voulez essayer. Sinon, vous pouvez l'acheter pour 9,99 €.