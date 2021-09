Yuoni, l'horreur des enfants morts

Publié le Vendredi 17 septembre 2021 à 10:50:00 par Côme Richetta

Belle ambiance en salle de classe

enfants

est un jeu d’horreur où vous allez incarner Ai, une petite fille de 10 ans, qui s’est fait de nouveaux amis surnaturels. Maintenant, elle est bloquée dans un monde où le soleil ne se couche jamais, et doit se cacher deshorreurs de l’au-delà qui hante les couloirs de l’école dans laquelle Ai est enfermée, le tout rythmé par le culte étrange d’une poupée de bébé.Evidemment, Ai est incapable de se battre du haut de ses 10 ans, donc fuir, se cacher ou mourir sont ses seules options.est déjà disponible sur PS4, PS5 et PC. Une édition spéciale du jeu intitulée Yuoni – Sunset Edition comprend un fourreau pour la boîte et plusieurs artworks au format carte postale dans le steelbook, et sortira en France lepour la PS5.