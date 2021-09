La date de sortie de Chasing Static annoncée

Publié le Vendredi 17 septembre 2021 à 10:40:00 par Côme Richetta

Le jeu d'horreur et d'enquête arrive bientôt

Vous êtes perdu dans la campagne profonde du Pays de Galles, seul avec votre voiture, une lampe torche et un émetteur radio. Oh oui, vous savez déjà où est-ce que ça nous amène. Quelle surprise,est un jeu d’horreur !Les graphismes uniques de l’époque PS1 ne dégradent pas l’ambiance oppressante des villages abandonnés et des cadavres retrouvés en forêt. Je trouve même que ce style visuel peut inspirer plus de peur que du réalisme. C’est un peu comme tomber sur un jeu fait par un détraqué sur internet. On ne sait pas jusqu’où ça va…Mais pas de soucis à se faire, les membres de l’équipe de Headware Games ne sont pas des détraqués, etest un petit bijou de narration environnementale, d’ambiance et d’histoire qu’il nous tarde de découvrir.sortira lesur PC uniquement au travers de Steam.