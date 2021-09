RIMS Racing est désormais disponible sur Switch

Publié le Vendredi 17 septembre 2021 à 11:10:00 par Luc Vidal

On peut maintenant y jouer dans une voiture

Après un lancement sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S et Xbox One,est maintenant aussi disponible sur Switch.On parle ici d’un jeu de course de motos très réaliste, proche de la simulation. D'ailleurs, le jeu ne se compose pas que de courses, mais possède aussi tout un aspect mécanique où les joueurs peuvent entretenir et complètement personnaliser leur moto.est donc un jeu qui parlera aux amateurs de course mais aussi aux fans de mécanique.