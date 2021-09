Wraith : The Oblivion - Afterlife arrive sur PS VR le 7 Octobre

Publié le Vendredi 17 septembre 2021 à 11:00:00 par Luc Vidal

Attention à ne pas vous mettre à courir pour de vrai

Déjà disponible sur Steam et l'Occulus Store,arrive le 7 Octobre sur PS VR.Au programme : fantômes, zombies, spectres, nuit bizarre, mystères. Bref, ça fait peur, et c’est en VR, donc très immersif. Le jeu se déroule dans l’univers World of Darkness, qui comprend notamment Vampire : The Masquerade. Ici, vous incarnez une Wraith, une sorte de fantôme, et aurez donc des pouvoirs vous permettant de traverser les murs, manipuler des objets à distance etc… Tout cela sera très utile pour échapper aux divers créatures qui rôdent dans le manoir dans lequel vous devez trouver des indices sur la mort de votre personnage.