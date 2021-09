Survival Quiz City se dévoile en vidéo

Publié le Vendredi 17 septembre 2021 à 11:20:00 par Théo Valet

Ça a changé Fall Guys

Si vous connaissez Fall Guys, vous ne serez pas dépaysé par le nouveau jeu de Bandai Namco Studio : Survival Quiz City. Il s'agit d'un jeu multijoueur où vous devez survivre à des manches dans un parcours d'obstacle pour aller le plus loin possible. Ce qui est différent de Fall Guys vient des questions qui sont posées au joueur durant la partie et qui permettent, en cas de bonne réponse, d'obtenir des armes permettant d'exploser vos concurrents.Le jeu n'a pas encore de date de sortie précise, mais il devrait arriver cette année.