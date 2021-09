- Arisen arrive en Early Access

Publié le Vendredi 17 septembre 2021 à 12:20:00 par Théo Valet

Un visual novel très jolie

Maratus Games annonce que son nouveau jeu,arrive en Early Access le 21 septembre prochain sur Steam. Vous pourrez jouer seulement au premier acte du jeu.Arisen - Chronicles of Var'Nagalest un visual novel qui se joue avec des cartes représentant des émotions. Ce sera à vous de choisir laquelle utiliser lors des dialogues et autres moments de décisions du jeu. Bien évidemment, vos choix auront des conséquences sur l'histoire.Il y a 5 émotions pour le moment : Joie, Colère, Peur, Tristesse et Dégoût. Il y aura plusieurs cartes pour chacune de ces 5 familles. Le jeu aura donc une grosse rejouabilité car, en tout, il y aura pas moins de 500 000 mots à utiliser. De quoi avoir de multiples événements et fins différentes.Dans ce jeu, vous jouez un homme arraché à son village natal et fait prisonnier sur un navire de guerre. Au fur et à mesure, vous allez gagner de plus en plus de pouvoir jusqu'à être libre. Ce sera à vous de choisir quoi faire une fois libre.Si vous êtes intéressés, le prologue du jeu est disponible gratuitement juste ici.