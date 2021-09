- 1971 : Indian Naval Front arrive en fin d'année

Publié le Vendredi 17 septembre 2021 à 12:40:00 par Luc Vidal

Un nouveau jeu qui donne une leçon d'histoire

est prévu pour 2021 et devrait donc sortir dans les prochains mois.Comme son nom l’indique,est un jeu historique qui vous fera prendre le contrôle de la marine indienne durant la guerre de 1971 contre le Pakistan. En plus de nous faire découvrir une guerre méconnue dans une campagne solo, le jeu proposera, plus tard après sa sortie, la possibilité de jouer en multijoueur dans un gameplay Air/Mer rapide au travers de trois modes de jeu.est donc un jeu à surveiller au cours des prochains mois pour les amateurs d’histoire et de batailles navales.