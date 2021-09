Publié le Lundi 20 septembre 2021 à 09:30:00 par Théo Valet

Comme c'est étonnant (non)

DEATHLOOP. Tales of Arise. DEATHLOOP. NARAKA: BLADEPOINT. Red Dead Redemption 2. NBA 2K22. Timberborn. Valve Index VR Kit. Pre-purchase New World. Save 20% on Valheim.

Comme chaque lundi matin, voici le top des ventes de jeux vidéo sur Steam.Sans grandes surprises, Deathloop monte au sommet du classement suivi de Tales of Arise. Les deux nouveaux jeux étaient donc bien attendus visiblement. On peut voir également Red Dead Redemption 2 qui monte encore malgré l'absence de solde. Plus étonnant, on a Timberborn, un jeu indépendant où on gère une société de castor, qui se fait une place parmi le top alors qu'il est sorti il y a déjà 1 mois. Enfin, Luc va être content, la précommande de New World se hisse à la 9e place. Apparemment, le jeu est "vraiment prometteur", selon les dires de notre collègue. Il sait de quoi il parle, vu qu'il a poncé toutes les vidéos Youtube possibles et imaginables sur le sujet.