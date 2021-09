Dying Light arrive l'année prochaine sur Switch

Publié le Lundi 20 septembre 2021 à 10:00:00 par Théo Valet

Vous n'étiez pas obligé

Après être sortis sur PC, PS4 et Xbox One, Techland nous annonce que Dying Light premier du nom arrivera sur Switch l'année prochaine dans son édition Platinium. Cette dernière comprend le jeu et tout ce qui a pu sortir en contenu additionnel. Je ne vous cache pas que ça ne me dis rien qui vaille, on sait très bien ce que ça donne quand on amène un jeu pas fait pour la Switch sur la Switch. Mais bon, on verra bien ce que ça donne quand nous verrons les premières vidéos de Gameplay.Pour l'occasion, une vidéo dans un style cartoon est sortie. Elle reprend les slogans "Liberté - Parkour - Combat", qui sont les trois bases de Dying Light.