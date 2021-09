Ni No Kuni II en édition collector

Publié le Lundi 20 septembre 2021 à 11:00:00 par Côme Richetta

Le petit prince est jaloux

Plus de 3 ans après sa sortie, Ni No Kuni revient avec son édition collector annoncée vendredi dernier, intituléeAu programme bien sur le jeu de base, mais aussi les 3 différents DLCs qui sont sorti depuis : le Pack Aventure, le Labyrinthe du Roi Fantôme et la Légende de l’Almanach du Magicien, tous les 3 inclus gratuitement avec les mises à jour qu’ils ont eu.Disponible dès maintenant, vous pouvez jouer àen édition collector sur PS4, PC et Nintendo Switch.