Lemnis Gate nous dévoile un nouveau trailer de gameplay

Publié le Lundi 20 septembre 2021 à 10:45:00 par Luc Vidal

Préparez votre tisane et prenez un Doliprane

Alors que la sortie deapproche à grands pas (28 septembre), une nouvelle vidéo expliquant le concept du jeu est sortie.Cela tombe bien, parce que vous expliquer ce jeu à l’écrite et sans images, ça va être compliqué. En gros, vous et votre adversaire allez vous combattre chacun votre tour dans une boucle temporelle. A chaque nouveau tour, vous allez voir vos tours précédents et ceux de votre adversaire qui seront toujours là. Le but est donc de contrer les tours passés de votre adversaire tout en protégeant les vôtres.Bon voilà, vous n’avez rien compris, c’est normal. Voici la vidéo, ce sera plus simple.