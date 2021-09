World Flipper est disponible et il vous fait gagner des cadeaux

Publié le Lundi 20 septembre 2021 à 11:15:00 par Théo Valet

Disponible sur l'App Store et sur le Play Store gratuitement,mélange RPG et jeu de flipper avec des graphismes en pixels rétro 2D. C'est assez innovant, d'autant plus que vous n'envoyez pas une simple boule sur les ennemis, mais bien votre propre héros. Il faut donc être habile pour faire un maximum de dégâts. Vous pourez en plus avoir plusieurs héros afin de combiner leurs pouvoirs.bénéfice également de plusieurs scénarios à suivre pour en apprendre plus sur l'univers du jeu. Il y a également des événements spéciaux, des défis quotidiens dans les donjons et des combats de boss. Enfin, le jeu peut se jouer seul ou en coopération.Pour fêter le lancement du jeu, un grand jeu-concours est organisé où vous pouvez gagner des cartes cadeau Amazon. Pour participer, il y a 6 façons de faire :Bien évidemment, plus vous réalisé de participations et plus vous avez de chances de gagner. Le jeu-concours se déroule du 8 au 29 septembre, et le tirage au sort aura lieu le 8 octobre. Dépêchez-vous !