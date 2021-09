Tactical Combat Department arrive bientôt

Publié le Lundi 20 septembre 2021 à 11:30:00 par Côme Richetta

Avec une démo en bonus

est un jeu de tactique en tour par tour qui prend clairement ses inspirations des jeux SWAT. Il vous faudra équiper et organiser votre équipe d’intervention dans des missions où chaque action doit être soigneusement calculée.Une démo du jeu sera disponible dusur Steam. Bien que le trailer soit la seule chose que nous ayons vu, les développeurs promettent plus de cartes, différents cadres de missions et plusieurs types d’ennemis dès la sortie du jeu.La sortie officielle deest prévue le, et il est déjà possible de l’ajouter à votre liste de souhait Steam. Si vous êtes intéressés, n’oubliez pas de jouer à la démo !