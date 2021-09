- Aquarium Designer sort le 21 octobre sur Steam

Publié le Lundi 20 septembre 2021 à 12:20:00 par Luc Vidal

Pour exprimer sa sensibilité aquatique

est annoncé pour le 21 octobre sur Steam.Dans ce jeu proche du simulateur, vous allez créer des aquariums. Le jeu propose une grande gamme de décors, poissons et aquariums différents afin de pouvoir laisser libre court à son imagination. Il faudra cependant faire attention à plusieurs paramètres, car chaque espèce possède des besoins qu’il faudra prendre en compte dans vos créations (le but c’est que les poissons vivent quand même). En tant que professionnel des aquariums, vous devrez répondre à des commandes de clients pour gagner de l’argent et agrandir votre entreprise.