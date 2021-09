- Good Knight est disponible !

Publié le Lundi 20 septembre 2021 à 12:10:00 par Côme Richetta

L'enfer est metal

Aimez-vous les bullet hell ? Le métal ? La mythologie philippine ? Dans ce cas, Doublethink Games est heureux de vous présenter leur nouveau jeu qui est un condensé de tout ça :Incarnez un pauvre petit chevalier qui va devoir subir toutes les tourmentes possibles et imaginables, à se battre contre des monstres et des démons, le tout sur un fond sonore de métal. Aucune erreur n’est accordée : si une seule balle vous touche, c’est la mort !Bonne nouvelle, vous pourrez jouer avec vos amis et être 4 à subir ça, tous ensemble. Intéressés ?est disponible dès maintenant sur Steam.