Play To Give : Un événement de gaming caritatif organisé par APF France handicap

Publié le Mardi 21 septembre 2021 à 09:30:00 par Théo Valet

Diffusé en ligne et en direct

Vendredi 18h : ouverture de l’événement, découverte des joueurs, préparation en équipe pour la journée du lendemain avec des temps de rencontres, tables rondes.

Diffusion sur la chaîne Twitch APF_Gaming.

De nombreuses tables rondes thématiques sur le handicap et l’e-sport, sur les outils numériques adaptés.

Des défis, stream, jeux en équipes, mises en situation de handicap.

Un tournoi inclusif : samedi 25 septembre de 14h à 18h.

Intervention et présence de nombreux partenaires : GTShare, Arma Teams, Rétro du Cœur, Cap games, Handigamers…

Du vendredi 24 septembre à 18h au dimanche 26 septembre à 21h, l'APF France handicap organise un événement de streaming caritatif. L'événement sera diffusé en direct sur la chaîne Twitch APF Gaming . Si vous voulez faire une donation, vous pourrez envoyer un SMS avec le mot "PLAY" pour un montant de 5 € auPour ce qui est du programme de l'événement je vous le mets juste en dessous :A partir de samedi 10h jusqu'à dimanche 21h :Durant cet événement, seront présent des influenceurs et des handigamers qui joueront en équipent à différents jeux. Le but étant de montrer que le handicap a sa place dans l'univers de l'e-gaming. Pour le moment, les joueurs en situation de handicap sont mis à l'écart faute de jeux/périphériques adaptés pour eux et faute à une faible communication autour d'eux.Deux parrains soutiennent cette entreprise : Amelitha, joueuse professionnelle en situation de handicap de Street Fighter et Dimitri Jozwicki, sprinter handisport français qui revient directement des Jeux Paralympiques de Tokyo.