Du nouveau sur Black Desert

Publié le Mardi 21 septembre 2021 à 09:45:00 par Côme Richetta

Les joueurs PC ont une petite surprise...

Ce fut une semaine chargée pour Black Desert ! Il y a des nouveautés pour les joueurs PC et console, avec un serveur qui voit le jour, le Saison +. Vous pourrez faire évoluer vos personnages plus rapidement et échanger gratuitement vos armes. Pour les joueurs PC, vous pourrez exceptionnellement accéder à ce serveur gratuitement si vous terminez votre période d’essai en jeu au niveau 50.Le studio Pearl Abyss a également annoncé que le jeu sortira sur console nouvelle génération, mais sans aucune date précise pour le moment.En plus de ça, il y a également eu des nouveautés sur la version mobile de Black Desert, avec une nouvelle classe jouable et des évènements additionnels. Que vous soyez sur console ou sur mobile et que le jeu vous intéresse, cela semble être le parfait moment pour s’y mettre.