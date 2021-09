Un entretien spécial avec le grand méchant de Far Cry 6

Publié le Mardi 21 septembre 2021 à 10:30:00 par Côme Richetta

Giancarlo Esposito veut vous parler

Ceux qui arpentent Youtube ont peut-être eu vent de la dernière vidéo avec Giancarlo Esposito qui a été publié. Non ce n’est pas une nouvelle saison de Breaking Bad, mais bel et bien un petit trailer additionnel pourProfitez de cet entretien pour en apprendre plus sur le personnage d’Antón Castillo et mieux savoir comment le combattre en jeu. C’est une blague, vous savez déjà comment le combattre, à coup de machette, de char d’assaut et de jetpack lanceur de missiles. Mais c’est beau de voir qu’il est ouvert au dialogue !De quoi faire (un peu) passer l’attente pour la sortie du jeu, qui est toujours fixée pour le