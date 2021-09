Square Enix dévoile une nouvelle vidéo pour Final Fantasy XIV : Endwalker

Publié le Mardi 21 septembre 2021 à 11:45:00 par Théo Valet

Nouveau jobs, et autres ajustements

Prévue pour le 23 novembre 2021 sur PS4, PS5 et PC, Final Fantasy XIV : Endwalker refait parler de lui. Une nouvelle vidéo est sortie, dévoilant les nouveaux jobs sages et faucheur, les ajustements des autres jobs ainsi que les réglages apportés aux combats.Pour les ajustements des jobs, Endwalker proposera de nouvelles expériences de Gameplay pour les jobs de type combattant et mage. Il y aura également des modifications sur les mécanismes du job d'invocateur. Un ajout d'améliorations à cible unique pour les soigneurs et un ajout d'effets temporels à certains temps de recharge défensifs des tanks.Pour les réglages apportés aux combats, on retrouve un ajustement des récompenses. Les défis de difficulté normale et extrême offrant des armes en récompense donneront désormais un coffre d'armes en plus des récompenses disponibles. Cela permettra aux joueurs d'obtenir les armes de leur choix plus facilement.Enfin, on retrouve des retouches au niveau du système en général (options de personnalisation de l'affichage embarqué, fonctionnalité de ciblage au sol, mise à jour de l'interface utilisateur, ajustement des objets HQ).Vous pouvez retrouver toutes les informations dans la vidéo ci-dessous.