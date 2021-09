Sheltered 2 est disponible sur PC

Publié le Mardi 21 septembre 2021 à 11:15:00 par Théo Valet

La vie sous terre, c'est compliqué

Vous rêvez de vivre sous terre, de bouffer des rats et de risquer de mourir enterré ? Alors Sheltered 2 est fait pour vous. Dans ce jeu de survie développé par Unicube Studios et édité par Team17, vous jouez un groupe de survivant qui vit dans un bunker après l'apocalypse. Il va falloir apprendre à gérer ce qui se passe dans le bunker, en nourrissant votre groupe et en gérant leur état émotionnel. Mais il va aussi falloir gérer ce qui se passe hors du bunker, notamment avec les factions rivales. La discussion est possible, mais parfois le combat est inévitable. Il va falloir être avisé pour survivre dans ce désert qui ne pardonne aucune erreur.Le jeu est dès à présent disponible sur PC via Steam. Si vous l'acheter cette semaine, vous profiterez de 10 % de réduction.