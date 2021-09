Le JCC Pokémon arrive sur Mobile

Publié le Mardi 21 septembre 2021 à 11:30:00 par Luc Vidal

Pour jouer aux cartes sans les avoir

The Pokemon Company International vient de dévoiler, la nouvelle adaptation numérique du jeu de cartes Pokémon, qui sera disponible sur PC, Mac, tablettes et mobile.est une adaptation fidèle du jeu de cartes physique. Son but est, bien entendu, de permettre aux joueurs de jouer n’importe où. Mais il permettra aussi à des nouveaux joueurs d’apprendre facilement le jeu de cartes tout en garantissant des défis à la hauteur des joueurs aguerris.Pas de date de sortie annoncée pour l’instant, il faudra donc surveiller les nouvelles concernant le jeu.