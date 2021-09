La bêta de Call Of Duty Vanguard est prolongée

Publié le Mardi 21 septembre 2021 à 12:00:00 par Théo Valet

Jouez-y avant demain !

Initialement prévue jusqu'au 20 septembre, c'est-à-dire hier, Activision a décidé de laisser la bêta de son nouveau Call Of Duty ouverte jusqu'à demain 19h. L'occasion pour vous de tester le jeu avant sa sortie le 5 novembre prochain sur Xbox One et Series, PS4 et PS5 ainsi que sur PC.Pour ces deux jours supplémentaires, le même contenu est disponible : 5 modes de jeu (Match à mort par équipe, Domination, Elimination confirmée, Champion de la colline et Patrouille) sur 3 cartes différentes (Hotel Royal, Red Star et Gavutu). En gros, ce que nous vous avons présenté dans la preview que nous avons réalisé juste ici. Depuis ce week-end, le cross-play est activé donc ça peut être drôle de se mesurer avec les autres plateformes que la vôtre. De plus, si vous arrivez à monter jusqu'au niveau 20, vous débloquerez le plan d'arme "mitraillage", pour Call Of Duty Vanguard lors de sa sortie, mais également pour Warzone.Allez-y, elle est fun cette bêta.