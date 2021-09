Captain Toonhead annonce son arrivée en VR

Publié le Mercredi 22 septembre 2021 à 09:30:00 par Côme Richetta

Les Punks sont prêts à en découdre

Annoncé il y a près d’un an, c’est enfin l’heure de gloire pour Captain Toonhead ! Enfin pas exactement. Le jeu n’est pas encore sorti, mais il y a enfin une date précise. Pour rappel,c’est ça :Un tower defense en VR, avec un univers et des ennemis complètement loufoques, des dinosaures et des requins punks, et un poulet. Un cyber poulet pardon.Ça a l’air d’être complètement déjanté et j’adore ça. Pour les intéressés,sortira lesur tous les casques Oculus ainsi que sur le HTC Vive.Si vous avez la PSVR ou le Valve Index, pas de panique ! Il a aussi été annoncé que le jeu sortira sur ces plateformes durant 2022.