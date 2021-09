(TEST) Car Mechanic Simulator 2021 (PC)

Publié le Mardi 21 septembre 2021 à 12:30:00 par Côme Richetta

Du camboui sur les mains

Les voitures, c'est pas bien. C'est gros, ça pollue, ça roule là où je veux faire du skate, et ça me réveille pendant mes grasses matinées. Moi j'en ai pas, donc pas de soucis pour la garer, payer les réparations, les contrôles techniques, le parking et j'en passe. Ce n'est pas par soucis d'écologisme, ça c'est un bonus, mais juste parce que les voitures, on est tous d'accord pour dire que c'est de la merde.



Du coup je compatis et suis du même avis que Luc qui a dû faire un test sur Car Mechanic Simulator 2021. Je suis content parce que je voulais vraiment pas que ce test tombe sur moi. Du coup pour frotter un peu le sel dans la plaie, c'est moi qui écris la news du test. Je l'ai soutenu du mieux que j'ai pu, mais bon. Quand la mécanique c'est pas ton truc, un jeu de mécanique c'est encore pire.



Bien sûr, si vous aimez les voitures et la mécanique, on ne vous en voudra pas. On vous invite même avec grand plaisir à aller lire le test ! Par contre si vous ne lisez pas le test du jeu sur lequel Luc a frôler la crise de nerf, là on vous en voudra.



Du coup, laissez moi vous guider vers ce merveilleux endroit qu'est l'atelier virtuel d'un mécanicien de voitures. Bonne lecture !