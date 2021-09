La sortie de l'accès anticipé de City Block Builder est repoussée

Publié le Mercredi 22 septembre 2021 à 09:45:00 par Luc Vidal

Los Angeles attendra

Originellement prévu pour le 22 septembre, l’accès anticipé dene sera finalement pas disponible aujourd’hui.est un jeu de gestion, similaire aux jeux Tycoon, dans lequel vous allez essayer de développer un empire financier dans une Los Angeles des années 50. Pour pourrez créer des cinémas, bowlings, casinos et bien d’autres et les personnaliser afin d’écraser la concurrence et empocher toujours plus d’argent.Pas de nouvelle date pour l’instant, mais l'accès anticipé est prévu pour 2021. Tentworks Interactive nous a quand même laissé un exemple de gameplay en vidéo pour nous consoler.